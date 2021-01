George Michael se convirtió en un clásico de la navidad de todos los años.



“Last Christmas” de Wham! finalmente alcanzó el primer puesto de popularidad en el Reino Unido a 36 años de su lanzamiento.

La canción del famoso grupo de George Michael y Andrew Ridgeley tuvo 9.2 millones de reproducciones en esta última semana (del 27 de diciembre del 2020 al 3 de enero del 2021), 10 veces más que cuando se estrenó en 1984.

Compuesta por Michael, la canción salió en 1984, como lado A de “Everything She Wants”. El tema se imponía para ser número uno en el Reino Unido, pero se quedó muy cerca. “Do They Know It’s Christmas?”, el tema benéfico compuesto por Bob Geldof y Midge Ure de Ultravox e interpretado por una selección de los principales músicos británicos, Band Aid, llegó a lo más alto.

Aunque se la relaciona directamente con la Navidad, la letra trata sobre otra cuestión. Según una nota del diario El país, la letra cuenta sobre el duelo después de un amor fallido, ese momento de soledad en el que meses después de una ruptura se asoman a la cabeza los recuerdos de lo que ya fue y nunca más volverá a repetirse. La Navidad aparece como un pretexto. Para darle más protagonismo a la historia.

“La navidad pasada te di mi corazón/pero al día siguiente vos lo regalaste / Este año, para ahorrarme las lágrimas, se lo daré a alguien especial”, cantaba George. Con su look característico, bien ochentoso, el grupo filmó el clip en un resort suizo llamado Saas-Fee, donde participaron las integrantes del dúo Pepsi & Shirlie, la modelo Kathy Hill, y el bajista de Spandau Ballet, Martin Kemp, más otros amigos.