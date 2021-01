Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

La oposición demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició este lunes el proceso para un segundo juicio político al presidente saliente, Donald Trump.

El partido demócrata presentó formalmente el cargo contra el mandatario republicano por “incitar una insurrección” a raíz de su responsabilidad en el asalto al Capitolio en Washington.

La resolución, añadida a la agenda de la Cámara Baja durante una breve sesión en el pleno, cuenta ya con 210 patrocinadores, lo que prácticamente garantiza que Trump será formalmente acusado de ese cargo político una vez que el pleno vote sobre el tema.

As our next step, we will move forward with bringing impeachment legislation to the Floor. https://t.co/Gand0JGkO2