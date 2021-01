WhatsApp actualizará sus condiciones y su política de privacidad.

WhatsApp,una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, con miles de millones de usuarios en todo el planeta que mostraron su descontento por las nuevas actualizaciones sobre cambios en su política de privacidad.

Mientras muchos ya buscaban la posibilidad de mudarse a otro servicio de mensajería instantánea, ahora desde WhatsApp decidieron dar mayores explicaciones al respecto para frenar la furia de la gente.

En una primera medida se plantea que los usuarios deben estar de acuerdo con que la plataforma comparta los datos de la comunidad con Facebook y otras empresas afiliadas: en caso contrario, no se podrá usar la app.

Noticias relacionadas

“Queremos abordar algunos rumores y ser 100% claros: continuamos protegiendo tus mensajes privados con encriptación de punto a punto”, indicaron desde las redes oficiales de la compañía.

Y agregaron que no se podrán ver los mensajes privados ni escuchar tus llamadas, no guardan registros de quién está llamando o mandando mensajes, no tienen acceso a tu localización compartida, los grupos se mantienen en privado, etc.

A lo que apunta principalmente este cambio de políticas es a la publicidad en Facebook, con acceso a la lista de contactos, las compras y algunos metadatos relevantes.