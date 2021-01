Víctor Alvarez Vichachi

La Corte Suprema de Justicia dio lugar a una apelación presentada por la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y pidió revisar un amparo judicial que garantizaba la cobertura integral plena del tratamiento de un niño de 6 años con discapacidad.

La decisión del máximo tribunal de Justicia permitiría fijar “topes arancelarios” en beneficio de la Obra Social que limitarían las prestaciones médicas que actualmente recibe el niño.

“Esta resolución pone en riesgo los derechos de Víctor y las prestaciones que necesita para el desarrollo pleno de sus capacidades”, denunciaron los padres de Víctor, quienes desde el 2018 le reclaman a la OSPJ) el cumplimiento del tratamiento médica necesaria para que Víctor “pueda ganar más autonomía e independencia para el futuro”.

Victor en una sesión de kinesiologia.

Víctor Alvarez Vichachi fue diagnosticado con un retraso global del desarrollo, con prematurez extrema con hipoacusia neurosensorial de severa a profunda, hidrocefalia valvular, retraso neurosensorial bilateral y retinopatía.

Por la complejidad de su cuadro, requiere de un tratamiento interdisciplinario intensivo, el mismo que la Obra Social se niega a cumplir y que forzó a los padres del menor a iniciar acciones judiciales.

El juez de primera instancia Francisco De Asis Soto hizo lugar en el año 2018 al reclamo de la familia y obligó a la Obra social a otorgar las prestaciones medicoasistenciales necesarias conforme a la patología que padece el niño y en su condición de discapacitado. Este fallo fue ratificado en marzo del 2019 por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dejando sin efecto la apelación planteada por la OSPJN.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia señaló en su resolución emitida el 26 de noviembre de 2020 - conocida en las últimas horas- que “aunque el agente de servicios de salud se encuentre necesariamente comprendido en el régimen legal, no por ello está obligado a asumir el gasto total de las prestaciones” y dio la posibilidad de fijar “topes arancelarios” para la cobertura del tratamiento del menor, señaló la familia del niño.

“Si la obra social gana en esta parte de su amparo o da lugar la Cámara a lo que dijo la Corte Suprema, el gordo va a tener menos prestaciones y no puede ser de esta manera”, se quejaron lo padres de Víctor, al tiempo que instaron a la Cámara a que se pronuncie en línea con su primer fallo: “Como una vez aprobó lo que los médicos pidieron, que lo vuelva a hacer y no porque la Corte Suprema dijo algo diferente que lo vuelva a revisar. Tenemos que ganar esta pelea porque Victor lo necesita“.