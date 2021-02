Carlos Corach junto a Carlos Menem.

Carlos Corach recordó a Carlos Menem tras su fallecimiento. En una entrevista telefonica con Canal 26 el ex funcionario sostuvo que “es una enorme perdida para la república”.

Corach es recordado como uno de los soldados más icónicos del menemismo. Acompañó al fallecido ex presidente desde el principio de su mandato, como subsecretario de Presidencia; pasó por el Ministerio del Interior, y terminó como senador por la Capital.

El ex funcionario recordó a Carlos Menem declaró que siente un profundo dolor aunque, ya presumía que iba a suceder en cualquier momento por el estado de salud que estaba pasando el ex presidente.

“Carlos Menem fue un presidente democrático, no autoritario que respetaba las divergencias y que trataba que todos los partidos políticos se entiendan y que consiguió la reforma de la constitución nacional con un altísimo grado de consenso” sostuvo.

Y agregó “lo que los argentinos debemos recordar del legado de Menem, es su voluntad de hacer acuerdos. Para Menem la política era el acuerdo”.