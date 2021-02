Hebe de Bonafini. Foto: NA.

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó que "no" lamenta la muerte del ex presidente Carlos Menem, y dijo no desear que "descanse en paz".

"La verdad no lamento su muerte, ni tampoco deseo que descanse en paz", subrayó Bonafini en una carta que publicó en las redes sociales luego de que se conociera el fallecimiento del ex mandatario.

En la misiva, la titular de Madres de Plaza de Mayo cuestionó "las hipocresías" que "empiezan a aparecer" luego del fallecimiento de Menem, y apuntó: "Todo el mundo hablando maravillas de él…".

"No fue el mejor Presidente. Fijémonos quiénes lo bendicen: todos los que pudieron sacar alguna ganancia con él. Espero que los demás estén repudiándolo como yo", resaltó.

En ese sentido, la referente de derechos humanos continuó: "Este ex presidente que no mereció serlo, que hizo pelota al país, que lo destruyó y se burló de nosotros, que bailaba mientras nosotros nos moríamos de hambre". .

"Yo comprendo a quienes tienen que recurrir a formalidades, que están muy claras. Así es el juego institucional, pero las Madres no podemos ser así, ni tenemos que apelar a ninguna formalidad. Hacemos política desde la informalidad", subrayó.

En ese sentido, Bonafini recordó: "Menem puso como Ministro de Economía a Domingo Cavallo, que mandó a lavar los platos a los científicos, maltrató a los maestros y entregó el país a las multinacionales".

"Menem estuvo en el contrabando de armas, hecho que las Madres denunciamos oportunamente con mucha seriedad. Menem dictó el perdón para los asesinos de nuestros hijos e hijas. Casi nada, ¿no?", fustigó.

Para Bonafini, el ex mandatario "se dedicó a la farándula mientras el país se moría de hambre y nos dejó a los jubilados en la lona".

"Y en 45 días sus bandas ingresaron a nuestra Casa 15 veces. Y no sólo ingresó, también la saqueó. No lamentamos la muerte de Menem. No podemos decir que la sentimos. La verdad es que él fue un hombre que le hizo mucho daño al país y que inventó muchas mentiras", manifestó.

En otro tramo de su escrito, la referente de derechos humanos precisó: "De ahí empezaron las mentiras sistemáticas en la política. Estuvo bien a la derecha, la derecha que roba".

"Tengo mucho para contar sobre Menem, y lamento que tengamos que aguantar en las primeras horas después de su muerte tanto silencio y tanta hipocresía", enfatizó.