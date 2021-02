Le gatillaron en la cabeza y no salieron las balas.

Otra vez la inseguridad. El sábado a la noche un joven policía fue atacado brutalmente por cinco delincuentes cuando salía de su casa de la localidad bonaerense de Villa Celina, en La Matanza. La víctima iba vestida de civil y fue sorprendida cuando se subía a su auto, que estaba estacionado en la vereda. Le gatillaron, pero las balas no salieron.

Según informaron fuentes policiales, el violento asalto ocurrió en las últimas horas en Martín Ugarte al 1200. Lo registró una cámara de seguridad ubicada en la misma cuadra. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir toda la secuencia. Ahora, se busca identificar a los sospechosos, que permanecen prófugos, con este registro.

Tal como narró el efectivo, recién terminaba de abordar su vehículo cuando otro auto de color azul metalizado se detuvo a la par. Fue entonces cuando se bajaron los delincuentes y se le abalanzaron bajo la modalidad conocida como “robo piraña”.

Así, los ladrones golpearon al policía para bajarlo de su Volkswagen Bora. Le propinaron golpes en la cabeza con la culata de sus armas cuando estaba tirado en el piso y hasta le gatillaron varias veces. Milagrosamente, los disparos no salieron y el violento episodio no fue con una tragedia.

Antes de la fuga en el coche del agente, los agresores también le quitaron su arma Bersa modelo BP9CC calibre 9mm, con el cargador colocado con ocho municiones intactas y su credencial identificatoria de grado, indicó el portal local Info La Matanza que además difundió el video del ataque.

La causa es investigada por el fiscal Claudio Fornaro, de la U.F.I. Nº 1 del Departamento Judicial de La Matanza, quien ya tomó declaración testimonial a la víctima y ordenó el relevamiento de cámaras y pericias en el lugar del hecho.