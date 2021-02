Romina Picolotti, ex funcionaria.

Romina Picolotti, quien fuera exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, declaró desde Estados Unidos, imputada en casos de corrupción por desvíos de fondos como la designación de familiares en el Estado o gastos personales como viajes para sus allegados, flores y ropa. El hecho sucedió hace 14 años.

Actualmente la funcionaria se encuentra en Miami ya que logró la autorización del Tribunal Oral Federal 6 para participar por videoconferrencia, en medio de la pandemia. La exfuncionaria vive en Estados Unidos desde que comenzó a trabajar para una asociación de defensa del medio ambiente.

En su declaración expresó: “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.

“Lamento que los integrantes del tribunal tengan que dedicar su tiempo a este sinsentido. Tengo la certeza que después de casi 14 años de proceso voy a salir absuelta. Las acusaciones son incongruentes con mi trayectoria y con mi esencia”, sostuvo.

“No acepté el cargo de secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para comer medialunas o ir a bares como ´Hooters´. Lo hice para llevar adelante una política ambiental seria en Argentina”, agregó.

Según Perfil, se estima que los recursos públicos que Picolotti habría utilizado para beneficio personal, se encuentran vuelos oficiales en los que viajaron familiares y regalos comprados con fondos públicos. La exfuncionaria facturaba todos sus desayuunos, compras comunes en kioscos o supermercados, lavado de autos, nafta y hasta el diario que le llegaba a su casa.

Picolotti está acusada del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por su gestión entre 2006 y 2008.

El expediente incluye cerca de mil tickets de gastos de la Secretaría. Algunos no son injustificados ni personales, por lo que podrían encuadrar en las previsiones del Manual de Clasificaciones.

Picolotti realizó al menos cinco vuelos privados tipo charter sin justificación, usualmente entre Córdoba y Buenos Aires. Llevaba a toda su familia y hasta a la niñera, la norteamericana Stephanie Daveris. Esa mujer, según la denuncia, tuvo un contrato de locación de servicios, en la Secretaría entre enero y junio de 2007.

El inicio del juicio coincide con la presidencia de Alberto Fernández, de quien dependía Picolotti cuando estaba en el gobierno. Cuando la exfuncionaria fue procesada en 2014, Fernández dijo que debía dar las explicaciones necesarias y que la imputación por la que fue procesada era por un tema que él desconocía.