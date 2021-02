Linchamiento en Vedia.

Un grupo de vecinos de la localidad bonaerense de Vedia golpeó ferozmente a un hombre a quien acusan de abusar sexualmente de su hija, que se suicidó en enero pasado, y siete de ellos quedaron detenidos.



Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hecho ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 21:00, en Vargas al 700, donde Gabriel Lima fue atacado a golpes por varios vecinos que se manifestaban frente a su domicilio.

Your browser does not support the video element.

Bajo la consigna "Ni Una Menos" los manifestantes reclamaban Justicia por la muerte de la hija de Lima, una adolescente de 16 años que se suicidó el pasado 14 de enero, y lo acusaban de los abusos sexuales de los que presuntamente habría sido víctima la menor y también un hermano de la joven.



En un momento, Lima salió de su casa y empezó a insultar a los las personas que reclamaban Justicia y ahí fue cuando fue atacado a piedras, ladrillos, maderas y otros elementos.

Noticias relacionadas

Algunos de los manifestantes se subieron al techo de la vivienda para romperlo, mientras del interior de la casa el hombre junto a un efectivo policial salieron al terreno lindero donde desde arriba le arrojaron piedras las cuales impactaron en la cabeza de Lima -que perdió el equilibrio y cayó al suelo-, y en la del agente.



En ese instante una gran parte de los manifestantes ingresó al terreno y produjo daños totales de la vivienda como así también golpearon con patadas y palos a Lima.



En medio de la golpiza al hombre, llegaron más refuerzos policiales que lograron disipar a todas las personas que se habían descontrolado y trasladaron a Lima al hospital de Junín, donde quedó internado con lesiones leves.

Según informaron las fuentes, no existe al momento ninguna causa judicial que investigue el presunto abuso sexual de la menor.



Sin embargo, el portal Junín24 publicó que antes de suicidarse la menor escribió una carta en la que confesaba el cansancio y sufrimiento ocasionados por su padre y aseguraba que ya no podía tolerar seguir viviendo con él.



Según informaron las fuentes, frente a la casa del acusado había unas 150 personas.



Tras los hechos, y realizar varias averiguaciones testimoniales y de las cámara de seguridad, la Policía logró detener a siete personas mayores de edad.



En tanto, unos tres efectivos resultaron con heridas leves y se pudo determinar que tanto la casa de Lima como la vivienda lindera, fueron dañadas casi en su totalidad.



Según trascendió, se habían radicado varias denuncias en contra de Lima, pero las mismas no fueron investigadas, y eso habría sido lo que derivó en la pueblada y el ataque a la casa del hombre.