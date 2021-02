Adultos mayores, vacunación, NA.

La campaña de vacunación contra el coronavirus a personas de más de 70 años en la provincia de Buenos Aires comenzó hoy en hospitales, escuelas y puntos del IOMA y del PAMI de los 135 municipios.

Entre hoy y el domingo se vacunarán en todo el territorio provincial a 95.000 mayores de 70 años, docentes y auxiliares con factores de riesgo y a 30.000 trabajadores de la salud.

Desde el Ministerio de Salud se precisó que en esta etapa se comenzarán a suministrar las nuevas dosis de la vacuna Covishield, que se fabrica en India con tecnología del laboratorio AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, que llegaron ayer a la Argentina.

Según informaron, de las 580.000 unidades que arribaron al país, 235.000 son para la provincia de Buenos Aires, partida que, junto con las nuevas 135 mil dosis de a Sputnik V, servirá para terminar de vacunar a los equipos de salud y comenzar con los mayores de 70 y docentes.

Las vacunas se aplican en 169 hospitales provinciales y municipales, en 167 escuelas (hasta el 28 de febrero dado que luego comienzan las clases presenciales), en 21 espacios de IOMA -la obra social de los trabajadores bonaerenses- y 12 Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI en geriátricos.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que se está completando el proceso de inoculación de los trabajadores de la salud, de los docentes con comorbilidades y apuntó: "ahora le llegó el turno a los mayores de 70".

En diálogo con radio 10, sostuvo que se advierte una "aceleración muy fuerte de los inscriptos, con 190 mil personas anotadas en estos dos días", hecho que atribuyó a que "todo el mundo conoce a alguien que ya se vacunó sin problemas y eso genera un efecto contagio y acelera el proceso de inscripción".

Gollan pidió evitar un relajamiento de los cuidados, aunque resaltó que se registran cinco semanas consecutivas de caída de contagios de Covid-19 y apuntó que se pasó de 4.500 casos promedio diario a fin de año a 2.700 actuales.

Al respecto, pidió "compatibilizar cuidados y vacunación" porque "hay una tendencia a la baja, pero hay que ir con cuidado".

Hasta esta mañana, un total de 2.504.000 de personas se inscribieron en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para manifestar la voluntad de recibir la inmunización contra el coronavirus en territorio bonaerense.

De ese universo, 1.044.719 son personas de más de 60 años: 493.756 tienen entre 60 y 69; 394.208 tienen entre 70 y 79; 137.822 tienen entre 80 y 89; 18.726 tienen entre 90 y 99; y 207 son de más de 100.