Vacunación contra el Covid-19. Foto: NA.

El gobierno porteño inició la campaña de vacunación masiva de adultos mayores de 80 años y precisó que en el marco de este proceso se irán aplicando "5.000 vacunas" por día.

"La campaña que empezamos hoy tiene 225 puestos de vacunación (en 36 centros para tal fin). Estamos aplicando 5.000 vacunas por día en estos centros y tiene la posibilidad de ampliar significativamente ese número", sostuvo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

El plan de vacunación porteño sigue lo aconsejado por la Nación, por lo que consta de seis etapas: personal de salud; adultos mayores de 70 y personas que residen en geriátricos u hogares de adultos mayores; adultos mayores de 60 a 69 años; personal estratégico; personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo y otros grupos estratégicos definidos por las jurisdicciones de acuerdo a la disponibilidad de dosis.

"Es un día de felicidad, donde renace la esperanza en un grupo muy importante de nuestra sociedad, que son los adultos mayores. Es emocionante lo que ha pasado en cada lugar, y les agradecemos enormemente la paciencia que nos tuvieron", sostuvo el ministro en una conferencia de prensa.

Con respecto a la segunda etapa, Quirós explicó que en la Ciudad se ha tenido que "subdividirla" e "iniciar por las personas que tienen 80 o más años".

"En estos días recibimos 40.000 dosis de AstraZeneca para adultos mayores. Con esta cuarta entrega hemos abierto la segunda etapa de vacunación que es para mayores de 70, iniciando con los mayores de 80", describió.

En tanto, para los que residen en geriátricos, el titular de la cartera sanitaria anunció que existen "ocho móviles que van a ir geriátrico por geriátrico y todos los que tengan disposición de vacunarse van a ser vacunados".

Campaña de vacunación en marcha. Canal 26.

"Y para las personas que consideran que no están en condiciones de salir de sus casas, a partir del miércoles abriremos un procedimiento llamando al 147, van a ser atendidos por especialistas gerontológicos que van a evaluar la situación y aquellos que corresponda serán inscriptos en una lista y los mismos grupos de vacunadores móviles van a ir casa por casa", detalló.

Por otra parte, Quirós pidió "serias disculpas por las dificultades que hubo el viernes a la tarde" con el sistema de inscripción online para vacunarse en esta segunda etapa.

Una vez regularizado el sistema, se pudo inscribir "a 40.000 personas" y el funcionario comunicó que se han "empadronado 50.000 personas más, que nos vamos a ocupar de llamar a cada una y que ya no necesitan hacerse cargo del trámite, porque el gobierno de la Ciudad le va a ofrecer a cada uno un turno en los próximos días".