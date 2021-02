María Inés posa con su colección completa, foto Instagram @lilian.aliph.

Las historias de coleccionistas siempre llaman la atención, muchos empiezan desde chicos y una vez de adultos guardan sus reliquias en lugares incógnitos como si fuesen piratas cuidando de su tesoro. Lo de Inés no es la excepción.

María Inés Tusso (60) comenzó su historia con los muñecos Jack en la década de los 60s en Ramos Mejía de donde ella es oriunda y aún vive. No recuerda exactamente cuándo comenzó a comprarlos pero calcula que empezó “cuando tenía entre 5 y 6 años”.

La colección consta de 438 piezas.

Parte de la colección de personajes de García Ferré de finales de los 60s.

La colección de personajes de Cartoon Network es de principios de 2000.

“Para nosotros era un juego, nos juntábamos con los vecinos de la cuadra para ver qué tenía cada uno, un vecino los tenía en su repisa pegados. Ahí nació una pasión. Con el tiempo fueron dejándolo y yo seguí toda la vida”, cuenta Inés mientras vuelve a mirar una y otra vez aquellas piezas que tantos recuerdos guardan. Lo colección suman alrededor de casi 450 piezas.

El poder conseguir dinero para comprarlos era todo un desafío: “Generalmente conseguía la plata de un vuelto. Iba al kiosco que estaba en la cuadra de mi casa, cuando el dueño me daba uno yo lo tocaba y me daba cuenta por la forma si ya lo tenía o no y entonces le pedía que me lo cambie.”

La colección de Los Simpson de 2007.

Inés comenzó desde muy chica a coleccionar, pasión que aún mantiene, foto Instagram @lilian.aliph.

Madre de 3 hijas, espera que ellas hereden la pasión por su colección, foto Instagram @lilian.aliph.

También este tesoro que es para ella le trajo, quizá, su primer dolor cuando descubrió que le habían robado la mitad de su colección. “Llegué y me encontré sin la mitad, fue un dolor muy grande”, recordó y menciona que haber descubierto que en Parque Rivadavia vendían muchos de ellos fue una emoción muy grande ya que pudo recuperar algunos.

En internet se llega a ofrecer casi $100.000 por algunos de estos muñequitos.

Respecto a lo que significa esta colección hoy en día, aseveró: “Sigue siendo la misma pasión de antes, yo jugaba con ellos, me armaba historias. Mi sueño es completar la colección. Siempre quise mantener una conexión de grande y seguí comprando cada tanto.”

En Parque Rivadia solían juntarse varios coleccionistas para intercambiarse o comprar piezas que le faltaban.

“Para mí estos muñecos son sinónimos de la inocencia y de una infancia muy feliz”, concluye. Inés es madre de tres hijas quiénes han heredado el cariño por los mismos: “Es difícil transmitir el sentimiento. No podría hacer que sientan los mismo, pero ojalá sientan un poco de felicidad como la que siento yo al verlos aunque sé que es difícil. El olor a chocolate duró por muchos años, era un placer abrir esa caja y sentirlo”.

Inés alerta sobre venta "trucha" en internet.

Hoy los muñequitos Jack son de lo más cotizado en internet. En Mercado Libre por un lote de alrededor 60 figuras piden $98.000. Pero Hay que tener cuidado porque mucho de lo que se vende en la web no es original. De hecho, Inés da tips para poder alertar supuestas estafas:



“La pintura, el material no es el mismo, no está prolijamente cortada, las expresiones de la cara y el brillo no es el mismo. Los más antiguos tienen una marca de un molde”.

Lo colección reúne décadas, personajes y recuerdos.

Quizás decidir juntar estos muñecos fue inconscientemente una manera de coleccionar una parte de su infancia, una forma de pelear contra el olvido y revivir constantemente sus mejores recuerdos de aquellas tardes en zona Oeste. Lo cierto es que logró forjar una conexión inquebrantable entre la Inés que fue y la que hoy es.

