Auto embestido.

Un tren del ferrocarril Sarmiento atropelló en las primeras horas de este martes a un auto en Ramos Mejía y lo arrastró por al menos 100 metros. Ocurrió en el paso a nivel Monteagudo y debido a esto, el servicio estuvo reducido entre las estaciones Moreno y Haedo, en plena hora pico.

El vehículo era una camioneta Chevrolet Meriva, cuyo conductor fue rescatado y se encuentra fuera de peligro en un hospital de la zona.

No se reveló la identidad del conductor y los motivos por los cuáles cruzó a instantes de que pasara el tren.

El auto quedó completamente destruido y algunas de sus partes quedaron desparramados sobres las vías. Los trabajos para restablecer el servicio se extendieron por casi dos horas.

Debido a las demoras que se mantuvieron, usuarios se vieron obligados a tomar vías alternativas para poder ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.