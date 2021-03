No funciona la línea B del subte por un paro de los metrodelegados. NA.

Los metrodelegados dispusieron un paro por 24 horas en la Línea B del subte, a partir de este jueves, en reclamo a mejoras laborales a la hora de usar los protocolos contra el coronavirus.

En ese sentido, denunciaron que los "trabajadores de la línea B vienen denunciando la actitud criminal de la empresa Metrovías que desde el inicio de la pandemia viene exponiendo a trabajadores y usuarios a condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida frente al Covid 19".

"Inclusive en semanas anteriores enviando a los trabajadores de los grupos en riesgo a trabajar cuando están dispensados por decreto", remarcaron.

Noticias relacionadas

"Alertamos a los usuarios que esta situación nos lleva a tener que tomar medidas para proteger nuestra salud, por eso hemos decidido paralizar el servicio de la línea B desde las 0 horas de este jueves", precisaron.

Además, agregaron: "Llamamos a la empresa a rever esta actitud que pone en riesgo a miles de trabajadores y a respetar los protocolos, normativas y decretos vigentes".