Vacunación contra Covid-19 en el estadio Luna Park. Canal 26.

Este martes comenzó la campaña de vacunación contra coronavirus en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño destinó las instalaciones del mítico estadio como centro de vacunación a personas mayores de 80 años de edad que residen en la Capital Federal.

Canal 26, se hizo presente en el centro de vacunación como único medio y habló con la gente.

Desde la apertura hubo largas colas de gente y se dieron algunas quejas por la espera en este puesto de inoculación de la vacuna contra el Covid-19. De todos modos, de inmediato se normalizó la situación, y todo comenzó a encaminarse para que nadie que asiste al lugar, con previo turno asignado, quedara sin ser vacunado. El proceso vacunatorio se desarrolló desde entonces con absoluta normalidad.

Noticias relacionadas

Desde las 8:00 hs. de este martes, el estadio Luna Park abrió sus puertas para recibir a los adultos mayores que, acompañados por un familiar o un conocido, aguardaban para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La campaña de vacunación de adultos mayores de 80 años comenzó formalmente el pasado 22 de febrero y ya hay 72.000 adultos mayores inscriptos, de los cuales 23.500 han sido contactados para conseguir un turno.

Además del centro de vacunación del Luna Park, también funcionan los de La Rural y San Lorenzo.

Your browser does not support the video element.

Adultos mayores se vacunan en el Luna Park. Canal 26.