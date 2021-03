Boca y River, en partido vibrante. Foto: NA.

Boca y River quedaron a mano en en el Superclásico, tras empatar 1 a 1 en un intenso partido disputado en la Bombonera y correspondiente al interzonal de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El colombiano Sebastián Villa, de penal, a los 40 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco "xeneize", mientras que Agustín Palavecino, de cabeza, a los 21 del complemento, anotó el empate "millonario".

Los dos terminaron con un hombre menos por las expulsiones del peruano Carlos Zambrano en Boca, a los 23 minutos del segundo tiempo, y Milton Casco en River, a los 33 de la misma etapa.

Mirá a continuación los VIDEOS de los goles de este partidazo para el infarto entre Boca y River.

El gol de Villa para el 1-0 a favor de Boca. Video: TNT Sports.

Empate de River a través de Palavecino. Video: LPF.