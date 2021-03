Captura del video del momento.

El hecho sucedió en Bernal y quedó registrado por las cámaras de seguridad cuando una pareja volvía de comprar una pizza y cuando estaban entrando al edificio aparecieron dos delincuentes bajando de un auto, los apuntaron con un arma, pero no pudieron realizar el robo ya que uno de ellos cerró justo la puerta. Los ladrones se escaparon con el mismo vehículo.

En el video se puede ser a una mujer con la caja de pizza en mano, esperadno que su novio cierra el auto y saque las llaves para ingresar. Segundos después, aparece en escena un Peugeot 308 blanco que frena y dos hombres armados se bajan del vehículo. Los delincuentes llegan a apuntarlos por la espalda, pero la pareja logró ingresar a la propiedad.

Un primo de la víctima contó en diálogo con TN: “El novio de mi prima ve la situación, cierra la puerta, se queda forcejeando y el delincuente no disparó. Fue un milagro. Podrían haber disparado y esto se convertía en una tragedia”.

“Tenés que estar con cuatro ojos, acá. Esto es la cotidianidad acá, pasa todos los días. Si no es a vos, te enterás de que a un amigo o un conocido le pasó. Nos enteramos que la misma banda le cruzó el auto a una familia a unas diez cuadras”, comentó.

“Se mueven con tranquilidad, con impunidad. Hacen lo que quieren. Si sos de la zona, no ves policías, no ves contención ni a nadie patrullando. Quilmes y Bernal son tierra de nadie”, cerró.