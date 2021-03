Maverick Viñales triunfal en el podio. Foto: NA.

El piloto Maverick Viñales obtuvo este domingo 28 de marzo la victoria en la apertura de la temporada del Mundial de MotoGP que se llevó a cabo en el circuito de Losail, en el marco del Gran Premio de Qatar.

El español a bordo de Yamaha, quien no ganaba en el arranque de la temporada desde 2017, se quedó con la primera posición por delante de las Ducati de Johann Zarco y Francesco Bragnaia, quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

"Siempre sienta bien ganar", afirmó Viñales al culminar la competencia, tras lo cual indicó: "Sobre todo esta victoria significa haber hecho un buen trabajo, pero esto es solo el inicio. Lo que más feliz me hace es haber podido luchar e imponerme por el pilotaje".

Asimismo el ganador manifestó: "Hay que continuar con los pies sobre la tierra y seguir trabajando. Hemos encontrado soluciones para adelantar que era nuestro punto más débil y ahora toca disfrutarlo".

Al hablar de la carrera, expresó: "Cuando he pasado a Pecco (Bragnaia) y he visto 0,4 de ventaja he pensado que se podía, he hecho dos vueltas al límite y al final he defendido un poco. El aire jugaba un papel importante, molestaba en todas las curvas de izquierda, hemos dado el máximo".

En tanto, el actual campeón de la categoría reina, Joan Mir, se ubicó en el cuarto lugar con Suzuki mientras que en el quinto puesto culminó Fabio Quartararo con Yamaha, sexto Alens Rins con Suzuki, séptimo Aleix Espargaró con Aprillia, octavo Pol Espargaró con Honda, noveno Jack Miller con Ducati y décimo Enea Bastianini con Ducati.

El español Viñales logró tomar la delantera de la carrera en la decimoquinta vuelta y logró alejarse rápidamente cruzando la línea con una ventaja de 1.092 para asegurar su novena victoria en la competencia de MotoGP.

El ganador con su Yamaha. Foto: Twitter: Maverick Viñales.

Por otra parte, los dos pilotos de Yamaha, Valentino Rossi y Franco Morbidelli, no tuvieron una buena performance en la primera competencia de la temporada ya que el primero terminó en el duodécimo puesto y el segundo culminó en la decimoctava posición de la carrera.

En tanto, Stefan Bradl se quedó con la undécima posición mientras que Miguel Oliveira fue el piloto mejor ubicado de la escudería KTM al quedar en la decimotercera colocación y Brad Binder (también con KTM) terminó detrás en el decimocuarto lugar.

Luego, en el decimoquinto puesto quedó Jorge Martín a bordo de una Ducati mientras que en la decimosexta posición se ubicó Luca Marini con Ducati, decimoséptimo fue Iker Lecuona con KTM, decimoctavo el citado Morbidelli y decimonoveno Lorenzo Savadori con Aprillia.