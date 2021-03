Conmoción por la muerte del escritor Carlos Busqued.

El escritor Carlos Busqued, autor de obras como "Bajo este sol tremendo" y "Magnetizado", falleció este lunes a los 50 años como consecuencia de un accidente doméstico, según confirmaron sus allegados. La noticia generó una conmoción absoluta en las redes sociales, donde tenía gran participación.

Nacido en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) en 1970, el escritor se hizo conocido por una breve pero sólida producción que arrancó con "Bajo este sol tremendo" y casi una década después años volvió al ruedo con "Magnetizado", que recorre a través de entrevistas la personalidad de un asesino serial que en septiembre de 1982 tuvo en vilo a los taxistas de Buenos Aires y saltó a los titulares de las páginas policiales.

"La literatura argentina acaba de perder a un gran escritor con la muerte de Carlos Busqued. Autor de “Bajo este sol tremendo” y “Magnetizado”, tenía 50 años y había nacido en Roque Sáenz Peña, Chaco. Una triste y muy temprana pérdida para la cultura", escribió el Ministerio de Cultura de la Nación en sus redes sociales.

Además. en Twitter, donde Busqued solía tener una gran presencia y miles de seguidores, se generó un estupor inusitado al divulgarse la triste noticia. Es por esto que durante todo el día se estuvieron compartiendo viejos tuits suyos a modo de homenaje.

Busqued era ingeniero metalúrgico, profesión que comenzó a compartir con el oficio de escritor en 2009, cuando publicó la novela “Bajo este sol tremendo”, una parábola negra sobre la herencia de la dictadura, la decadencia y la anomia del interior derruido que contrasta el despliegue de violencia y sordidez con las intervenciones de un narrador austero y preciso.

La novela, que resultó finalista del Premio Herralde, fue llevada al cine en 2016 por el realizador Adrián Caetano, con guión conjunto del escritor y del director de "Un oso rojo" y "Bolivia". Filmada en la localidad chaqueña de Lapachito, el film que cuenta con las actuaciones de Daniel Hendler y Leonardo Sbaraglia narra el viaje de un joven al Chaco, luego de enterarse del asesinato a escopetazos de su madre y su hermano.

Busqued no solía tener una presencia activa en eventos literarios, pero pese a su módica fama sus libros tuvieron siempre una gran circulación producto de las elogiosas reseñas que se le dedicaron.

"No sé si se venden tanto. Quiero decir, no puedo pretender vivir de vender libros. O podría pretender vivir de las ventas de mis libros sólo si no necesitara alimentarme o pudiera prescindir de un techo o agua potable. Si esto es el éxito, es alto embole. Éxito es ser hijo de padres ricos. El resto es cagarse de odio y ver cómo pelearla. Antes estaba más enojado, ahora no tanto. Pero sigue siendo el mundo de los otros, no el mío", había señalado en una entrevista con Télam a propósito de la aparición de "Magnetizado".

Busqued colaboró también en la revista El Ojo con Dientes y produjo además los programas de radio Vidas Ejemplares, El otoño en Pekín y Prisionero del Planeta Infierno.