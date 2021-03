El conmovedor mensaje de despedida de la China Suárez a Sofía Sarkany.

La muerte de Sofía Sarkany sacudió al mundo del espectáculo y de la moda, donde la joven de 31 años era muy querida y tenía grandes amigos. Entre ellos, la Eugenia "China" Suárez, con quien forjó una sólida amistad durante su adolescencia y desde entonces, jamás se separaron. Y el lunes a la medianoche, la actriz despedir a la diseñadora en sus redes sociales con un emotivo posteo.

"Sofía, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armo un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite", empezó la pareja de Benjamín Vicuña, junto a un video en el que se la ve a Sofía bailando alegremente.

Y continuó: "Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo". Por último, remarcó que Amancio, su hijo menor junto al actor chileno, y Félix, el bebé que tuvo Sofía por subrogación de vientre el lunes 22, continuarán el vínculo que formaron sus respectivas madres. "Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", concluyó.

Días antes del fallecimiento de Sarkany, la China fue quien hizo pública su reciente maternidad. “Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo, Sofi Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor”, manifestó en sus redes. Y cuando el estado de salud de la hija mayor de Ricky Sarkany era crítico, compartió una imagen de su último cumpleaños en la que se la ve pidiendo los clásicos tres deseos. "Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad", escribió, haciendo referencia a la recuperación de la diseñadora.