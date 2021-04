Defederico junto a una de sus hijas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender la licencia del futbolista Matías Defederico, luego de que publicara en sus redes sociales un video que filmó mientras conducía, con su hija de 7 años como acompañante y sin el cinturón de seguridad. Las imágenes generaron polémica.

Según muestra el video, se la ve a una de las hijas que Deferico tuvo con Cinthia Fernández viajando en el asiento delantero. La nena no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Además, hace uso del celular mientras maneja, otra de las graves faltas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, tomó conocimiento de la situación y le solicitó la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en donde está radicada- por su conducta irresponsable al volante.

Defederico infringió dos artículos de la Ley Nacional de Tránsito. Por un lado, la normativa dispone que todos los niños y niñas de hasta 10 años o de hasta 36 kilos deben viajar sujetados en los asientos traseros del vehículo, utilizando el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y tamaño. Además, también la Ley prohíbe el uso del celular durante la conducción porque es un factor de distracción y una de las principales causas por las que se producen los siniestros viales.

El pedido de suspensión de la licencia de conducir para Defederico se da en el marco de la disposición 384/2020 de la ANSV, que permite la suspensión provisional de la Licencia Nacional de Conducir de aquellos que manejen de forma temeraria e imprudente poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. Medidas para sacar de las calles y las rutas a todos los conductores temerarios que con su irresponsabilidad ponen en peligro la vida propia y de terceros, y para que sean evaluados por las autoridades de cada jurisdicción que determinarán sus aptitudes para volver a conducir un vehículo.

Además, Matías Defederico volvió a publicar un video manejando en plena tormenta y escuchando música.

Al respecto se pronunció el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano: "No podemos seguir tolerando este tipo de faltas graves e irresponsables al volante. Se trata de un personaje público que tiene llegada a muchas personas y el mensaje que da es el de un total desinterés por su vida, la de su hija y la de terceros".

"La única manera de conducir de manera segura es siendo responsable, usando el cinturón de seguridad, respetando las velocidades permitidas, a los que transitan en la vía pública y evitando las distracciones que pueden desencadenar en un hecho vial evitable", dijo.