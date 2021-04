Aumento del costo del gas para industrias.

Las industrias que compran la energía en forma mayorista deberán pagar con aumentos de entre 90% y 100% en el gas en boca de pozo.

Son aumentos siderales, es un golpe letal de parte de las petroleras a las industrias. Una verdadera locura. Un disparate total.

Esto significará una suba en las facturas cercana al 70% a partir de los consumos de mayo, que se abonan entre junio y julio.

Noticias relacionadas

En esta situación están unos 3000 empresas, entre gigantes fabriles y otras empresas categorizadas como Servicio General P3 (SGP3), que consumen más de 9000 metros cúbicos mensuales de gas natural.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), anticipó que el próximo martes tendrán una reunión con la subsecretaria de hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, para expresar su preocupación.

Esta situación es un efecto de la implementación del Plan Gas, que si bien repercutió en un rápido incremento de la actividad petrolera todavía no alcanza para levantar la producción de gas.

Your browser does not support the video element.

Aumento del gas en boca de pozo para industrias. Canal 26.