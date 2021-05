Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Laurita Fernández confirmó el lunes a través de Instagram su separación de Nicolás Cabré: “Hace más de un mes que no estamos juntos”, expresó.

Todo comenzó cuando un seguidor le consultó: "¿Seguís con Nico?", ella respondió y aclaró: "Fueron 3 años hermosos".

Tras el anuncio, Adrián Pallares se comunicó vía WhatsApp con la bailarina consultándole sobre la reciente ruptura con el actor.

"Estaba un poco triste, no quería hablar. Está todo bien. Fueron 3 años re lindos, pero ya no coincidíamos mucho, últimamente", le contestó la artista.

En ese marco le consultaron cómo hacía para llevar adelante el fin de su noviazgo: "Hago terapia y el trabajo me salva, de verdad. Me hace bien porque me encanta. Si tuviese tiempo muerto sería difícil", contestó Laurita minutos después.