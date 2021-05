Matías Almeyda junto a su padre.

El exfutbolista Matías Almeyda está destrozado tras la partida de su padre de 78 años, Oscar. El hombre falleció el pasado 2 de marzo a tras una larga lucha contra el coronavirus y su madre también estuvo internada. Su primera reacción fue intentar comprar vacunas para distribuirlas en su ciudad natal, Azul. Pero no lo logró ya que las empresas de vacunas solo venden las mismas a países y no individuos.

“Siempre estoy a disposición de mi gente, de Azul. Sé que están sufriendo, charlé en su momento con el intendente para ver cómo podía ayudar. Yo me interesé como ciudadano. Estoy investigando y quiero comprar vacunas”, realató Almeyda.

El exjugador emocionado en una entrevista, dijo: "Ojalá hubiesen vacunado a mi papá, quizá no se moría. El Presidente estaba vacunado, se contagió y se vacunó. Pero a mi papá no le tocó, porque prefirieron vacunar a los VIP”, lanzó.

“El tema de los vacunados VIP... eso nos molestó mucho a todos. Y más los que perdimos un ser querido. Ver que un conocido de un conocido se vacunó. Mi papá y muchos más se murieron por no ser VIP. Yo no quise aprovechar mi nombre para vacunar a mis padres, vivo como una persona normal. Si vos tenés 20 años y te consiguen una vacuna, dásela a tu abuelo, a tu tío. Es sentido común. Sino sos una mala persona, un egoísta. Y así no salimos más”, explicó Almeyda.

"Mi viejo hacía las compras. Se contagió así. En seis días falleció, no se pudo hacer nada. Cuando arrancó esta locura yo consulté al hospital de Azul cuántos respiradores había. Tenían dos. Entre varios colaboramos y ahora hay 14. Ojalá mi papá haya usado uno de esos respiradores que conseguimos”, explicó.

“Si me detengo a contar cómo estaba internada mi mamá mientras mi papá se moría... es para llorar realmente. Ella estuvo una semana con agua fría. Le cambiaron las sábanas solo una vez. Y no es culpa de los médicos, ellos hicieron lo que pudieron”, relató dolorosamente.