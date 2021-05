Horacio Cabak En “PH, Podemos hablar”

Horacio Cabak visitó "PH, Podemos hablar", el programa de Andy Kusnetzoff, un ciclo en el que los invitados suelen hacer confesiones muy profundas sobre vivencias, dolores o situaciones que les tocaron atravesar. Su presencia sorprendió porque días atrás interpuso un amparo legal para que no se hable de su vida privada, pero en este caso lo hizo él y contó todo en referencia a su crisis matrimonial con Verónica Soldato, madre de sus tres hijos.

"Yo estoy en pareja hace 27 años. Esa semana ya venían piñas de lugares insospechados. Era cualquiera en un momento. Y las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes podríamos se empiezan a acomodar las últimas fichas. Logré que la justicia, en realidad hicimos un pedido a la justicia que determinó que la vida privada de las personas es la vida privada", arrancó diciendo Cabak. Andy lo arengó: "Es que nunca se habló tanto de alguien como de tu caso. ¿Por qué creés que pasó?

"Yo creo que hubo condimentos y también después de estos 27 años que vos decís, que haya trascendido algo como trascendió, fue una bomba atómica, es el material que cualquier programa dice "vamos a darle". Hubo gente que se comportó con mucha lealtad, hubo gente que me soprendió para bien y para mal, pero cuando la semana iba pasando, se iban descomprimiendo las cosas y se descomprimieron de modo tal qué durante el fin de semana tuve la posibilidad abrazar a mis hijos, a mis tres hijos, que son mi orgullo obviamente, de hablar con ellos y abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía," dijo Cabak.

Cuando el conductor le preguntó si pudo recomponer su matrimonio, Horacio respondió: "Estamos reacomodándonos a todo lo que pasó, porque la verdad que todo lo que paso más todo lo que pasó en los medios hizo que un montón de cosas se movieran. No es que papá le iba a contar a los chicos qué había pasado sino también todo lo que se estaba diciendo y como contenías todo lo que se estaba diciendo y como los amigos reaccionaban a lo que se estaba diciendo. La justicia lo que determinó no es un bozal legal; mi vida privada es mi vida privada. No hay por qué involucrarse en la vida privada de una persona y encima si hay menores de edad."

Andy siguió interrogando. "Eso se supo porque tu mujer quiso que se sepa."

Cabak, incómodo, respondió: "Mi mujer le comentó algo a Angel de Brito. ¿Si se arrepintió? Cuando estás enojado, cuando estás afectado, cuando te pasa algo que sentís que te supera, es muy difícil decirle a una persona 'tendrías que haber reaccionado de esta manera' o 'esto se resuelve así. Tenés que estar ahí para saber cómo se reacciona o tenés que estar en mis zapatos para saber cómo se reacciona para saber cómo se reacciona después de todo lo que pasó", agregó, cuidándose mucho en no cuestionar la decisión de su esposa de hablar con el conductor de LAM.