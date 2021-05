La acción que derivó en el 1-0 de Boca contra River. Captura Video: gentileza TNT Sports.

Si algo le faltaba al Superclásico del fútbol argentino disputado este domingo en la Bombonera entre los dos eternos rivales, Boca y River, era una polémica extra (sumada a la de los 15 casos de coronavirus de River) con motivo a la jugada previa que derivó en el 1 a 0 en favor de los locales.

Apenas había comenzado practicamente el encuentro, cuando a los 11 minutos, Cristian Medina se soltó por la banda derecha del ataque de Boca y mandó un certero centro que logró conectar Carlos Tevez entrabdo al área Millonaria.

Allí estalló la polémica, cuando todo River reclamó una aparente falta cometida por el boquense, quien da toda la sensación de haber desplazado ilícitamente a su marcador, Jonatan Maidana.

Noticias relacionadas

El de River cayó aparatosamente al suelo, mientras que Tevez clavó la pelota en el arco tras una gran palomita.

El árbitro Facundo Tello no tomó en cuenta el reclamo de River y convalidó la jugada.

Mirá el video:

Your browser does not support the video element.

Gol de Boca. Video: gentileza TNT Sports.