Todo parecía darle la sonrisa a Boca en el Superclásico del fútbol argentino ante River en la Bombonera, luego del 1-0 conseguido en la primera etapa a través de un gol de Carlos Tevez.

Sin embargo, el equipo alternativo de River (por los 15 casos de coronavirus detectados) no se quedó con los brazos cruzados y trató de emparejar las acciones, sobre todo desde el inicio de la segunda mitad.

Y eso finalmente se concretó a los 22 minutos, cuando Julián Álvarez logró conectar un centro enviado desde la banda izquierda del ataque Millonario para poner las cosas 1 a 1 y soñar con la definición por penales ante su rival para buscar un lugar en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

Mirá el video del 1a 1 de River ante Boca en la Bombonera:

