El delantero de River, Matías Suarez brindó una entrevista en Córdoba donde se mostró en desacuerdo con la continuidad del fútbol en medio una pandemia que está generando una crisis sanitaria en la Argentina.

Aún con secuelas que le dejó el coronavirus, el delantero confesó que el partido contra Fluminense por la Copa Libertadores lo tuvo que jugar con tos y dolor de cabeza apenas un día después de haber recibido el alta.

“Me queda mucha tos y mucho dolor de cabeza todavía. El médico nos dijo que con el tiempo se nos iba a pasar. Ni siquiera pudimos entrenarnos con nuestros compañeros, directamente volvimos a jugar con esta enfermedad”, expresó el cordobés en una nota con Cadena 3.

“Estos días lo pasé mal, es una pena que se siga jugando, pero nosotros tenemos que dar la cara todos los días como si fuéramos robots”, dijo con bastante fastidio sobre el poco tiempo de recuperación que tuvo antes de tener que jugar otra vez.

Luego, hizo referencia al fallecimiento de Gustavo Insúa, el chofer del micro del plantel de River: "No teníamos mucha relación con el chofer, pero hacía las cosas muy bien, nos repartía alcohol en gel, andaba con máscara para no contagiarse. Da mucha tristeza, nos pegó muy fuerte. Así como le pasó al chofer le pasa a mucha gente, y le puede pasar a cualquier jugador, porque somos todas personas. Para mí, el fútbol no se tendría que jugar. Igual, que diga esto no cambia nada”, sentenció el delantero.

El plantel de River fuera licenciado hasta mediados de junio, donde después de la Copa Ámerica afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores.