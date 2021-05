Puerto Madero, NA.

Buenos Aires dejó de estar en la cima de las ciudades más caras de América Latina y ahora pasó a ocupar el tercer puesto, detrás de Santiago de Chile y Montevideo, según un relevamiento privado que mide el valor del metro cuadrado de las propiedades.



De acuerdo con el sondeo, el metro cuadrado tiene un costo de US$ 3.584 en Santiago de Chile, US$ 2.878 en Montevideo y US$ 2.721 en Buenos Aires.



El cuarto puesto lo ocupa Ciudad de México con US$ 2.384 el metro y Río de Janeiro con US$ 2.124, siempre según la encuesta realizada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.



Buenos Aires pasó del primer puesto que ocupaba hace dos años al actual tercer lugar, debido a la persistente caída en los precios producto de la sobreoferta que se advierte en el mercado porteño.



Del estudio, elaborado junto con el sitio Zona Prop, se desprende que los precios cayeron desde septiembre del año pasado un 4,4% en dólares y 14,2% en pesos ajustados en función de la evolución del costo de vida.



Este panorama se dio a diferencia de lo ocurrido en la región, ya que los precios subieron más del 3% en dólares y cerraron con una baja del 0,4% en moneda local a lo largo del último semestre.



Según un reciente informe de Reporte Inmobiliario, el precio del metro cuadrado usado en Buenos Aires se retrajo un 27% con respecto a mayo del 2019.



De este modo, si un departamento de 2 ó 3 ambientes, usado y de calidad estándar, se ofrecía a US$ 2.367 por metro cuadrado, en la actualidad se contrajo a US$ 1.732.



Detrás de los primeros tres lugares se ubicaron Lima (Perú), con una cotización de US$ 2.038 el metro cuadrado seguido por Ciudad de Panamá, US$ 1.779; San Pablo (Brasil), US$ 1.762; Monterrey (México), US$ 1.758 y Guadalajara (México), US$ 1.671.



Luego de ellos se colocaron dos ciudades argentinas: Rosario con una cotización de US$ 1.621 y Córdoba, US$ 1.379, registrando caídas del 3,6% en dólares en ambos casos.



Según explicaron los diseñadores de la encuesta, para armar este listado no se evaluaron los precios de las distintas propiedades de cada ciudad sino los barrios donde viven jóvenes profesionales.



"Para tener una muestra homogénea y comparable a lo largo de América Latina, el relevamiento se focaliza en barrios de características similares de las distintas ciudades", explicó el CIF. En Buenos Aires, el relevamiento abarcó Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta.

En promedio, el precio del metro cuadrado en Latinoamérica es de US$ 2.019.