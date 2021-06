Horacio Cabak

Luego de que se diera a conocer su salida de "Polémica en el bar" y que Gustavo Sofovich, productor general del ciclo, dijera que fue una decisión que "se dio de común acuerdo", Horacio Cabak hizo un fuerte descargo en las redes sociales. "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple", fue el primero de una catarata de mensajes.

Y al ver que Sofovich salió al aire en "Los ángeles de la mañana" y mantuvo su postura, el conductor de "La jaula de la moda" subió una captura del programa con un textual del productor con el textual "La relación con Cabak no daba para más" y enumeró los motivos por los que considera que quedó fuera del proyecto.

"Cuando planteas que estás harto de que hagan de tu vida privada un reality show. Cuando te llaman por teléfono para echarte pero después dicen que fue de común acuerdo. Cuando te quejas de la falta de respeto de ser juzgado todas las noches en tu lugar de trabajo por cuestiones de la vida privada", manifestó a través de Twitter y señaló que lo echaron por teléfono y "sin causa".

La relación entre Cabak y sus compañeros estaba tensa hace varias semanas, cuando el exmodelo se vio envuelto en un escándalo familiar, luego de que Verónica Soldato, su esposa hace 27 años y con quien tiene tres hijos en común -Ian (18), y los mellizos Chloé y Alan (15)- contara públicamente que le había descubierto varias infidelidades y que estaban separados. Desde entonces, su vida tomó un lugar predominante en los medios y le trajo varios dolores de cabeza.

"Mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado", manifestó en el programa que conduce Mariano Iúdica.

Aunque se negó rotundamente a hablar de su familia en su lugar de trabajo, días más tarde fue invitado a "PH, Podemos hablar" e hizo referencia al escándalo, algo que no fue bien visto por sus compañeros.

"'Polémica' tiene 58 años en los que han pasado cientos de personas y cada uno ha dicho lo que ha querido, porque el programa dice lo que quiere. Llegó un momento en el que él se sentía incómodo, la mesa se sentía incómoda por no poder tocar ciertos temas. Lo mejor era tomar distancia", explicó Sofovich al respecto. Y se mostró abierto a volver a trabajar con él en el futuro: "Somos una gran familia en la que todos vamos y venimos. Hoy se da así, pero Horacio es parte de esta familia".