Mara Brawer, diputada.

Mara Brawer, diputada del Frente de Todos, realizó polémicas declaraciones al decir que la Argentina “no necesita” la vacuna Pfizer, a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el país, con un acumulado de 82.667 muertos y 4.008.771 contagios.

En declaraciones a TN expresó: “Pfizer no es la más fácil para distribuir. Necesita menos 80 grados, super freezers, y Argentina, en este momento, está recibiendo vacunas. ¿Qué beneficios tiene? Tiene un montón de perjuicios, el único beneficio es que está aprobada para menores de 18 años. Entonces, se me ocurre, si llega el momento para la vacunación de las personas de 18 y no hay disponibles otras vacunas, veremos, pero hoy en día (Pfizer) no se necesita”.



Brawer ratificó que el Gobierno que continúa la negociación con el laboratorio norteamericano para la compra de vacunas aunque reveló que esa tratativa “tiene una complicación mayor, porque es la única vacuna del mundo que nos está pidiendo cambiar la ley y que tiene una complejidad logística”.



“Por el momento no tenemos ningún pedido del Ministerio de Salud para modificar la ley por Pfizer. No podemos pretender una ley especial para cada laboratorio, y no tuvimos inconvenientes con el resto. Por el momento, esa ley no se va a modificar”, cerró.

Nicolás Vaquer, representante del laboratorio en la región, expresó ante Diputados que el motivo que frenó el acuerdo con el Gobierno para la provisión de dosis contra el Covid-19 tiene que ver con la “incompatibilidad del marco legal” con las condiciones contractuales exigidas, Juntos por el Cambio insiste en eliminar la palabra “negligencia” de la ley que regula la compra de vacunas.