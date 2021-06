Independencia de los Pueblos Libres

El 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, convocados por José Gervasio Artigas, casi exactamente un año antes que en Tucumán, los denominados “Pueblos Libres” declararon la Independencia bajo un régimen constitucional democrático que garantizaba el voto popular, la reforma agraria, la libertad de culto y el federalismo.

Las actas de ese Congreso se han perdido o fueron destruidas, debido a que tuvo la informalidad de la asistencia mayoritaria de sectores populares como gauchos e indígenas, o a que se perdieron en aquellos tiempos de correos interrumpidos por la guerra.

Pero de algo no quedan dudas: este hecho fue ocultado durante dos siglos por la historia oficial.

¿Cuál fue el motivo?: haber sido promovido por los federales, que proponían una organización confederal para las provincias unidas del Río de la Plata, como entonces se llamaba nuestro país, en contra del proyecto centralista de los mandantes porteños y sus pares del otro lado del río, quienes invocaban derechos naturales para regir al resto de las provincias.

Además, la historia oficial argentina fue escrita por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX: los unitarios liberales

No obstante, el reconocimiento de la declaración de las provincias federales en concepción del uruguay no va en desmedro del congreso de Tucumán, ya que ambos son territorialmente complementarios.

Quienes formaron parte de esto fueron las provincias litorales, bajo el liderazgo de Artigas: Banda Oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y una delegación de Córdoba.

Los “Pueblos Libres” se oponían a que la capital estuviese en Buenos Aires y reclamaban el derecho de las provincias de designar sus propias autoridades.

El 29 de junio de 1815 en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre ríos, constituyó un acontecimiento de gran importancia histórica, debiendo ser, para muchos, considerado como la primera declaración de independencia del Río de la Plata.

Pacho O'Donell, reconocido historiador, habló acerca de este hecho tan importante en nuestra historia, que no debe ser dejado de lado.