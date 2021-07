Martín Redrado

El economista Martín Redrado apuntó contras las políticas económicas del Gobierno, a cargo de Martín Guzmán, y advirtió que "los resultados son magros".

Además, expresó que le da "mucha tristeza la cantidad de chicos jóvenes que se están yendo de la Argentina, entre ellos mis hijos".

"Cuando me fui de la Argentina, me fui con ganas de volver y hoy los chicos se van para no volver, por eso, tengo el compromiso de ayudar a la Argentina de donde sea y esto no tiene que ver con una posición", agregó.

Para el economista la clave es definir "un programa que ponga acento en la estabilización y el crecimiento económico". "El desafío es la simultaneidad de plantear estabilizar la economía y transformaciones económicas en lo impositivo, en las exportaciones y en la infraestructura que pongan en crecimiento la economía argentina", indicó Redrado.

“En la Argentina se van postergando los problemas y no hay soluciones integrales para cada vez mayores tensiones sociales y tensiones económicas", cerró el ex presidente del BCRA.