Movilizaciones al Ministerio de Desarrollo Social, Canal 26.

Organizaciones sociales de izquierda se concentran en la esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia, en una movilización que reclamará asistencia alimentaria para los comedores comunitarios, y un aumento en los montos y cupos de los planes sociales, entre otras demandas.

La protesta con destino al Ministerio de Desarrollo Social, es convocada por el Polo Obrero, el MTR-Votamos Luchar, CUBAS-MTR-MIDO, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional y el MST Teresa Vive.

Asimismo, se movilizan militantes del Movimiento Barrios de Pie, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización de Trabajadores para la Liberación (OTL), el MRT 12 de Abril, BUEL-A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre, Mujeres en Lucha, el Frente de la Resistencia y el Movimiento Territorial Liberación, entre otros.

Según informaron los organizadores en un comunicado de prensa conjunto, movilizaciones similares "se realizarán en 22 provincias" del interior del país.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas