Beto Casella y su novia, Carolina Wyler

Beto Casella y Carolina Wyler empezaron a convivir tras un noviazgo que comenzó en 2014 y tuvo algunos idas y vueltas en 2018.

Tras la noticia, el conductor habló en Mañanísimas, y en diálogo con Carmen Barbieri el conductor se refirió a la posibilidad de pasar por el altar.

“Desde la pandemia sí, estamos conviviendo. Antes teníamos un método que eran 4 días sí, 3 no, o al revés. Funcionaba bárbaro y lo recomiendo. Pero en un momento de la pandemia era no nos vemos más o probemos. Yo tengo espacio, vivo en un lugar modesto pero amplio, y se vino”, inició el conductor de Bendita.

“¿Cómo funciona la convivencia?”, indagó Barbieri. A lo que el periodista de El Nueve confesó: “Sí, funcionó. Creo en la inteligencia del amor. Al principio uno tiene que hacer un curso acelerado de ver que le gusta al otro, que le jode e ir haciendo manuales”.

Por su parte, Pampito interrumpió para preguntarle si tenían planes de casamiento y Beto le contestó: “No sé, no creo. Muy caro, mucha guita, quedás mal con mucha gente. Haría una sandwicheada con 20 amigos, no esos eventos con 150 personas a las que me ha tocado ir por compromiso. Esa ostentación en lugar caro lo rechazo”.

Noticias relacionadas