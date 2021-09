Foto NA.

No se puede negar que La 1-5/18 no pasó desapercibida desde que se estrenó en la pantalla de El Trece. Si bien los números mostraron cierta irregularidad en el rating, demostró que es una digna competencia para Bake Off 20210 y Doctor Milagro. De todos modos, recibieron algunos comentarios poco agradables y ahora Ángela Leiva salió al cruce.

La historia de Polka muestra a un barrio con muchas carencias y las historias que se desarrollan allí. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron las actuaciones por sobreactuar y acusaron a la novela de romantizar la pobreza.

Si bien ya hubo palabras de respuestas por parte de protagonistas como Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia y Agustina Cherri, esta vez se sumó una nueva voz a la defensa de La 1-5/18, la de Ángela Leiva, quien interpreta a la hermana del personaje de Heredia y tiene muchos minutos en cámara.

Durante una nota radial, la cantante expuso un ejemplo de otra tira: “En ‘Avenida Brasil’ había pobreza y a todos les gustaba. Critican esta serie pero la otra hablaba de los pobres y no dijeron nada”. Además, agregó: “Yo me crié en un barrio popular, sé lo que es la pobreza”.

“¿Por qué está mal contar una historia de amor en una villa? Si siempre se contaron historias de amor de ricachones”, mencionó Leiva en la entrevista radial.

Por último habló sobre su personaje: “Gina estaba muy dentro mío y sentía que no se me hacía difícil de hacer de una mina de barrio porque soy de barrio”.

Noticias relacionadas