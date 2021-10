Así quedó la oficina de turismo incendiada. Foto: NA.

En medio de denuncias sobre una posible "intencionalidad" en el marco del conflicto con sectores de la comunidad mapuche, se está investigando el origen de un incendio que se produjo en la oficina de turismo de El Bolsón que aún no se había inaugurado. Según se indicó, apenas ocurrió el hecho se notificó a la Fiscalía que dispuso que la Brigada de Investigaciones comience con las pericias para determinar el origen del siniestro.

El intendente de la mencionada localidad rionegrina Bruno Pogliano realizó personalmente la denuncia por "atentado contra un organismo público". El incendio comenzó en el sector trasero del edificio, en una parte que da a unos álamos próximos y afectó está parte, los baños y el entretecho. El hecho ocurrió en las primeras horas del domingo en medio de la constante tensión social que se da entre los distintos grupos y el reclamo de los vecinos por "vivir en paz y en democracia".

Repudio enérgicamente los hechos sucedidos esta madrugada en el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón pic.twitter.com/Q5WZPSMh2H — Bruno Pogliano (@BrunoPoglianoOK) October 3, 2021

"Sabemos que fue un atentado", sentenció Bruno Hellriegel, el secretario de Turismo de esa localidad, a partir del hallazgo de un bidón con combustible en la parte trasera del edificio que estaba a la espera de ser inaugurado próximamente.

Otro incendio intencional y violento en Vialidad Rionegrina en #Bariloche. Esto sin dudas, es un acto de terrorismo y por eso haremos la denuncia penal correspondiente. Mi solidaridad con toda la familia de viales.

✅ https://t.co/QY4gESnHVD pic.twitter.com/vMDUsnGtfl — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) October 4, 2021

La investigación del caso se da en medio del conflicto por la ocupación de tierras en el Paraje Cuesta del Ternero de la localidad de El Bolsón, por parte de integrantes de la Lof Quemquentreu, quienes se instalaron en un campo identificado como lote 103 y 104.

Cerca de las 2:00 comenzó el incendio en el nuevo edificio del Centro de Informes Turísticos, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Sur de la localidad de El Bolsón (Río Negro). Tres fueron las dotaciones de Bomberos Voluntarios, que realizaron las tareas de extinción de las llamas, en medio de la intervención del personal de Policía.

El comisario general Osvaldo Tellería, jefe de la policía de la provincia de Río Negro, precisó que los peritos "determinarán sí fue intencional o un accidente". "Me enteré a las 4 de la madrugada, y salí de inmediato para el lugar", sostuvo Tellería, quien desde hace un par de semanas se encuentra en la zona abocado a los sucesos que ocurren en Cuesta del Ternero.

"Me comunicó el jefe del regional Elio Tapia sobre el incendio de la oficina informes de turismo que no había sido inaugurada y tenía fecha próxima para la inauguración, sé que trabajó personal de bomberos voluntarios para sofocar el incendio que consumió entre un 20 a un 30% de la infraestructura", explicó el funcionario policial.

Incendio en oficina de Turismo de El Bolsón. Canal 26.

