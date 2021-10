Aesinato del subcomisario Rodrigo Becker.



Cuatro jóvenes fueron detenidos como sospechosos del crimen del subcomisario de la Policía de la Ciudad Rodrigo Guillermo Becker, asesinado el martes por la noche por delincuentes que le robaron su moto cuando salía de su casa en la localidad bonaerense de Caseros. En las últimas horas trascendió un video que muestra cómo fue el ataque y confirma que el uniformado recibió los disparos sin haberse podido defender.

Se trata de Luis Miguel Escobar, alias “Luisito”, quien fue aprehendido en el interior del barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como “Fuerte Apache”, y Pablo Buera de 24 años, quienes habrían participado del feroz ataque al uniformado para sustraerle la moto marca Honda Tornado Xr 250. Además, otros dos sospechosos, identificados como Alberto Esteban Delfrate y Federico García Azrun, fueron arrestados por intentar vender el vehículo robado.

“Luisito” está sindicado como uno de los dos motochorros que asaltaron y mataron al subcomisario Becker. Así, el joven fue detenido esta tarde tras un procedimiento realizado por efectivos de la comisaría 4° de Villa Pineral, de la Estación de Policía Tres de Febrero, de la Policía de la Ciudad y detectives de la DDI San Martín y de Homicidios de la Policía Federal.

Desde el área de seguridad de la Municipalidad de Tres de Febrero informaron que habían entregado a los investigadores las filmaciones de las cámaras del distrito tomadas en distintas calles aledañas a la escena del crimen y las que van hacia el Barrio Ejército de los Andes, donde se creía que pudieron haberse refugiado los agresores.

Personal de la DDI Tres de Febrero logró detener a los involucrados tras un amplio operativo en Fuerte Apache, donde encontró a “Luisito” Escobar, señalado como quien portaba el casco blanco al momento del crimen y manejaba la moto con la que fuera abordado el subcomisario Becker. Luego del arresto, fue trasladado a la Comisaria 4ta Villa de Pineral de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles trascendió un nuevo video del crimen, proveniente de una de las cámaras de la vivienda de la víctima. Son 44 escalofriantes segundos en los que se ve como el subcomisario es abordado por los dos motochorros. Ya rendido, los homicidas avanzan sobre Becker para quitarle pertenencias que llevaba consigo. Sin embargo, con el hombre sin posibilidades de moverse o escapar, le disparan a corta distancia. Lo último que se visualiza son los movimientos de sus piernas y manos, cada vez más lentos a raíz de los balazos que terminaron siendo fatales. Allí quedó tendido luego de recibir el ataque con nulas posibilidad de defenderse.

