Matías Lammens. Foto: NA.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, estimó que "a fin de año podría haber aforo completo" en los estadios del fútbol argentino y anunció "pruebas" para el regreso de los hinchas visitantes a partir del 2022.

"Estimamos que a fin de año podría haber aforo completo para los estadios del fútbol argentino. Y para el año que viene está previsto realizar pruebas con hinchas visitantes en los estadios", manifestó Lammens en declaraciones al canal A24, en medio de los cuestionamientos por los presuntos incumplientos de los protocolos por parte de algunos clubes de la Liga Profesional.

"Evidentemente la falta de hinchas visitantes no solucionó el problema de la violencia, porque sigue habiendo enfrentamientos entre barras de un mismo club", añadió el funcionario.

En esa línea, agregó: "No es posible que no podamos convivir con los que piensan diferente. Yo voy a la cancha desde que era chico y siempre había hinchas en la tribuna de enfrente, pero no quería agarrarme a piñas con ellos".

