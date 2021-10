Gianni Infantino, presidente AFA, Reuters.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunirá con su par de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el cierre de su gira por Sudamérica que tiene como principal objetivo buscar apoyo para el proyecto del Mundial de fútbol cada dos años.

El suizo arribó a última hora del domingo a Buenos Aires desde Chile, donde había llegado luego de pasar por Colombia, Venezuela y Ecuador. La última escala de la gira sudamericana será en Buenos Aires, y este lunes Infantino tendrá una cargada agenda que se centralizará en el predio de AFA, en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Infantino y Tapia ya cenaron el domingo, aunque con pocos allegados, diferente a lo que ocurrirá este lunes en el almuerzo, donde estarán invitados varios futbolistas campeones del mundo y distintos integrantes de las estructuras de trabajo de AFA.

Luego de la conferencia de prensa virtual prevista para las 12:30, y mientras se realice la comida, habrá también un show de tango a cargo del cantante cordobés Ariel Ardit, el mismo que entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino antes de los partidos de la Selección argentina frente a Uruguay y Perú por Eliminatorias Sudamericanas.

La primera actividad de la mañana del lunes será una recorrida de las últimas obras realizadas en el predio, principalmente con los fondos del programa FIFA Forward que incluyen la construcción de la Sala VOR (que es para el VAR) y que será inaugurada oficialmente, mientras se espera la implementación de ese sistema en la Liga Profesional.

El almuerzo será en el gimnasio de futsal, donde los campeones del mundo que confirmaron su presencia son Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Carlos Tapia, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri. También están invitados César Luis Menotti, Alfio Basile y José Pekerman, junto a los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Pablo Aimar (Walter Samuel vive en Europa), el entrenador de Futsal, Matías Lucuix, junto a Javier Mascherano como director de Metodologías y el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy.

Esta será la cuarta visita oficial de Infantino a la Argentina desde que asumió la presidencia de la FIFA a fines de febrero de 2016. La última fue en noviembre de 2018, aunque frustrada, porque llegó con la intención de presenciar la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca , en el estadio Monumental, que fue suspendida luego de la agresión de hinchas locales contra el micro que transportaba a la delegación "xeneize".

"El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría ni su calidad ni reputación", justificó Infantino respecto de su principal proyecto de la actualidad.

Por lo pronto, tanto la UEFA europea como la Conmebol, en este caso de boca de su presidente Alejandro Domínguez, rechazaron esa posibilidad por lo que se afectarían los calendarios.

