Caos en Aeroparque por protesta de trabajadores de LATAM. Canal 26.

Trabajadoras y trabajadores de la empresa aérea LATAM se han movilizado desde las primeras horas de este martes al Aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires y reclamaban “que el Gobierno cumpla lo prometido”.

La empresa empezó a operar nuevamente en Argentina, y pese a que se evidencia una reactivación en el sector de aeronavegación, más de 3.000 trabajadores todavía no tienen garantizada su continuidad laboral.

De eso se trata el reclamo. CANAL 26, presente en el lugar de la protesta.

"Queremos que se cumplan las actas de continuidad laboral de todos los compañeros", dijo Eduardo Saab, delegado.

Reclamo de trabajadores de LATAM. Canal 26.

Un fuerte operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intentaba controlar la situación para evitar que se paralizara de manera total la operación del Aeroparque Metropolitano: frente a ellos, los trabajadores realizaban una asamblea para definir los pasos a seguir.

El delegado de Latam Eduardo Saab denunció la "impunidad empresaria" porque señaló que la firma "echó a 3 mil personas en plena pandemia" y recordó que "hay un acta firmada donde el Gobierno prometió la continuidad laboral para todos los compañeros". "Estamos sin sustento, sin el pan para nuestros hijos", agregó el representante de los trabajadores en declaraciones a la Televisión Pública.

Los trabajadores instaron a "los sindicatos aeronáuticos a que rompan su pasividad y adhieran a la convocatoria".

En marzo de 2020, en medio de la dura crisis que vivía la industria aerocomercial por las restricciones impuestas a nivel mundial debido a la pandemia de coronavirus, la compañía aérea Latam Airlines Argentina había anunciado el cese de sus operaciones en el país, tanto en lo que respecta al traslado de pasajeros como de carga, durante un mes. La noticia fue el preludio del alejamiento definitivo de la empresa, que fue anunciado el 16 de junio siguiente. "El impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia Covid-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial", había justificado la empresa.

Violentos incidentes durante la protesta. Canal 26.

