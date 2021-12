Feroz enfrentamiento en General Paz.

Un hombre registró con su celular en el lapso de tres días dos situaciones violentas protagonizadas por motociclistas y automovilistas, ambas en plena General Paz. En una de ellas se puede observar cómo un conductor baja de su vehículo, cansado de las provocaciones que recibía de un motociclista, y le tiró una patada voladora.

Con una cámara frontal que tiene en su vehículo, este usuario registró las dos agresiones en dos videos. El último de ellos ocurrió el 20 de diciembre, el hombre manejaba en la mano que va hacia el Riachuelo, cuando captó a un motociclista circulando por su carril. De pronto, el conductor de un automóvil giró levemente a la izquierda y lo encerró.

Enojado, el motociclista aceleró, se puso a la par y con su mano izquierda le pegó al vehículo. No fue un solo golpe. El motoquero lo hizo varias veces con la mano y hasta le aplicó un par de patadas. La violencia y la tensión iban incrementando ante la mirada del resto de los automovilistas hasta que todo escalaría de la peor forma.

El dueño del auto ante las provocaciones, puso el freno de mano, se bajó y lo corrió. Fue ahí que el hombre desplegó sus habilidades y dio un salto para darle una violenta patada voladora que lo tumbó de la motocicleta. Lo que siguió después no pudo ser registrado por la cámara de seguridad del retrovisor, ya que ambos quedaron tapados por un colectivo. Sin embargo, Miguel contó que terminaron con golpe de puño.

