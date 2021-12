Alberto Rodríguez Saá

Alberto Rodríguez Saá encabezó una nueva reunión con diferentes actores sociales de la comunidad sanluiseña y aseguró: “Quiero llevar mucha tranquilidad para la economía, para las finanzas de la provincia, el comercio, la industria, el turismo. La vacunación va muy bien y los casos que son muchos, son leves o asintomáticos, sólo hay una persona con respirador”.

Y añadió que “hay un enorme trabajo y militancia en nuestro servicio de salud en cuanto a la vacunación y a los hisopados. En este momento, Argentina es uno de los países con mayor libertad de circulación, pese a que estamos en un momento de muchos contagios, que no es crítico para el sistema de Salud”.

Del encuentro participaron el secretario General de la Gobernación (a cargo de la Jefatura de Gabinete), Miguel Ángel Berardo; de Salud, Rosa Dávila; de Producción, Juan Lavandeira; de Seguridad, Luciano Anastasi; de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena; de Hacienda Pública, Eloy Horcajo; de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich; de Educación, Eugenia Cantaloube. También estuvieron los secretarios de Transporte, Sebastián Anzulovich; de Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina; la presidenta del Directorio del Hospital Central, María José Zanglá y el jefe de la Policía, Darío Neira.

Legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y representantes de los sectores económicos, industriales, comerciales, turísticos, hoteleros, cabañeros, gastronómicos, agropecuarios, juventud, cultura, bancarios, sanitarios, educativos, jubilados y gremiales, también fueron participes de esta reunión.

Your browser does not support the video element.

“Agradezco al Consejo Económico y Social, por el enorme apoyo y acompañamiento. Abrimos muchas ventanas y puertas de diálogo y es maravilloso. Les pido que no entremos en la grieta dialoguemos entre nosotros. Quiero llevar mucha tranquilidad a la economía de la provincia, que no va a haber ninguna restricción”, afirmó el jefe de Estado.

La pandemia y la situación provincial

Rodríguez Saá transmitió tranquilidad a la economía de la provincia. “La vacunación va muy bien, y los casos que son muchos son muy leves, esto significa que tenemos anticuerpos en la sociedad para mitigar la enfermedad y el miedo que teníamos de colapsar el sistema de Salud, está muy lejos. Seguimos trabajando en la vacunación y en los hisopados. No va a haber cierres ni restricciones”, manifestó el gobernador, y añadió: “Lleven la tranquilidad y transmitan este mensaje a todos los sectores que no va a haber ninguna restricción. Pedimos sí, ayuda cultural para que la gente se vacune. Las clases también van a empezar en tiempo y forma, y sería muy bueno que llegaran con todos los niños vacunados”.

El Pacto Fiscal

El mandatario puntano, además explicó que no firmó ni firmará el Pacto Fiscal, porque sería ceder soberanía sobre los impuestos provinciales para que los maneje la Nación, y tendríamos que renunciar a los juicios que la provincia tiene contra la administración nacional. “San Luis tiene la presión impositiva más baja del país”, comentó.

Las próximas etapas del Consejo Económico y Social

“San Luis va a favorecer una economía competitiva”, afirmó el jefe de Estado. Los organismos internacionales estipulan que el año que viene la economía en la región será de seis puntos. Ante esto, el gobernador propuso en febrero volver a reunirse con los representantes de los distintos sectores para monitorear la reactivación, y “ver ideas para tener una economía fuerte y con mucho trabajo, cumpliendo los objetivos”.

Préstamos a empleados públicos nacionales en San Luis

En referencia a los empleados públicos nacionales, hicimos acuerdos para intermediar con los Bancos, pagar ciertos intereses para que los empleados puedan acceder a créditos blandos. Hoy firmamos convenios con los Bancos Hipotecario, Supervielle y Columbia, donde ya pueden gestionar los créditos. También se firmará en los próximos días un convenio con el Banco Nación, para otra línea de crédito.

El Plan de Inclusión Social

“Los planes sociales como están hoy, han fracasado. Los planes son una ayuda en un momento de crisis. Si esta ayuda se convierte en estructural indica que algo no está funcionando bien. Vamos a pensar como continuamos con el Plan de Inclusión Social. Tenemos que reciclar esto sin hacer daño, con una enorme creatividad, con mucho diálogo”, concluyó, tal como reflejó la Agencia de Noticias San Luis (ANSL).

Noticias relacionadas