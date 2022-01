Video impactante: intentó saltar el molinete del subte, se rompió el cuello y murió

Un joven de 28 años, perdió la vida tras romperse el cuello cuando intentaba saltar un molinete del subte de Nueva York.

Christopher De La Cruz, intentó evitar el pago de 2,75 dólares, valor de la tarifa del metro neoyorquino, y las cámaras de seguridad captaron el trágico momento.

El joven perdió el equilibrio tras pisar uno de los tubos metálicos y su cabeza impactó de lleno contra el piso.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la estación de Forest Hills-71st, alrededor de las 6:45 de la mañana.

ATENCIÓN: LAS IMÁGENES DEL VIDEO PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

El cuerpo sin vida fue encontrado unos minutos más tarde por policías de la zona, que llamaron inmediatamente a los servicios médicos de urgencia. Sin embargo, los profesionales de la salud no pudieron hacer nada para reanimarlo y corroboraron su muerte en el lugar de los hechos.

Las circunstancias del hecho están bajo investigación, ya que no está claro si el joven tenía alguna limitación física que haya afectado su desplazamiento.

