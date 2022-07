El novio de Sol Pérez le pidió casamiento sobre una embarcación en el mar Mediterráneo. Foto: Redes sociales.

En medio de sus vacacioens por Europa, Guido Mazzoni sorprendió a Sol Pérez con una propuesta de matrimonio y lo compartieron en sus redes sociales.

“¡Nos casamos! Me muero de la alegría, te amo mi amor”, escribió la conductora de Canal 26 en su cuenta de Instagram junto al video en el que se puede ver el romántico momento.

Video: Instagram @lasobrideperez

En la grabación se lo puede ver a Mazzoni arrodillándose para pedirle a Sol que sea su esposa mientras le entrega el anillo de compromiso en un barco a la luz del sol.

Sol mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram el anillo de compromiso. La pareja se mostró más que consolidada y atraviesa su mejor momento.

“Ay q hermosoooosss!! Felicitaciones lokitooossss”, comentó Nati Jota; “Ay SIIII ME MUERO DE AMOR”, escribió Cande Ruggeri. Flor Vigna, Adabel Guerrero, Pampito, Pía Shaw, Virginia Gallardo, Julieta Puente, fueron algunos de los famosos que festejaron la noticia y felicitaron a los flamantes novios.

La historia de amor de la pareja

En octubre de 2019, Sol Pérez blanqueó su romance con Guido Tomás Mazzoni: “Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar”, reveló en una entrevista con Pronto.

“Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, recordó la conductora que atraviesa un excelente momento personal.

