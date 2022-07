Enfrentamiento a los tiros en centro de San Martín de los Andes. Foto: captura de video.

Una pelea entre dos facciones del gremio estatal ATE casi provoca una tragedia en San Martín de los Andes cuando un hombre sacó un arma de fuego en plena vía pública, disparó y se dio a la fuga.

El episodio de violencia se dio en el marco de una manifestación frente al palacio municipal, el jefe de Gabinete de Neuquén, Sebastián González, confirmó la detención de tres personas, entre ellas, el supuesto portador del arma y autor de los disparos.

Como consecuencia de la violencia hay heridos y fueron trasladados a la guardia del hospital de esa localidad. Los delegados de ATE Neuquén no pudieron estimar cuántos son, pero dijeron que "son muchos".

Efrentamiento a los tiros en pleno centro de San Martín de los Andes.

Las declaraciones del violento episodio

"Hay varios compañeros atendiéndose en el hospital porque les pegaron con palos en el piso. Fue brutal. Estamos por hacer la denuncia en la Fiscalía", resumió Paula López Osornio, secretaria de Comunicación de ATE Neuquén.

Comentó que un grupo de mujeres reclamaba por una empleada municipal que no había cobrado el aguinaldo "por cuestiones de género y sindicales". "Hicimos un comunicado, presentamos la denuncia a la ministra de Las Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferrareso y hoy vinimos a manifestarnos para nos atienda el intendente a fin de resolver el tema. Nadie nos atendió", explicó.

Efrentamiento a los tiros en pleno centro de San Martín de los Andes.

En un momento, relató, integrantes de la lista verde Anusate salieron por la parte trasera de la Municipalidad con palos y martillos. "Ahí empezó la trifulca. Empezaron a pegar a todo el mundo. Nos decían que nos volvamos a Neuquén, nos insultaban. La policía no hizo nada", manifestó la mujer que los calificó como "la patota del intendente".

Las imágenes son de nuestro compañero @FedeSoto . Te apuntan y disparan con toda impunidad. Podríamos estar hablando de una tragedia mayor. Por suerte Fede está bien. Y también apunta y dispara... pic.twitter.com/3MfjbsVukV — Anahi Cárdena (@anitacardena) July 29, 2022

"Uno de ellos era Segundo Andrade, el secretario general, y otro es un boxeador federado. En lugar de reclamar con nosotros, nos vienen a agredir como si el reclamo fuera hacia ellos. Constantemente, persiguen a nuestros compañeros y ya tenemos muchas denuncias contra Andrade y la patota, pero la Fiscalía no hace nada", informó.

