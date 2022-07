Georgina Barbarossa. Foto: Instagram/geobarbarossa.

Georgina Barbarossa es muy reservada cuando se trata de su vida privada, pero en diálogo con Agarrante Catalina, reveló que actualmente no está en pareja. De todos modos, eso no fue lo más interesante, sino que contó que se sumó a Tinder, la aplicación de citas para conocer gente y acordar encuentros.

Aunque admitió que sí tuvo "un par de cosas", y que todo lo hizo con orden y paciencia, “primero uno, después el otro”. Fue con ese marco que le preguntaron sobre el famoso "poliamor", y respondió -muy suelta de cuerpo- que no podría, porque es "muy celosa".

Pero volviendo a Tinder, la actriz habló sobre los requisitos que debe tener un hombre para enamorarla. Con su habitual sentido del humor, dijo: "Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan. Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’".

Georgina en Tinder. Foto: Instagram/geobarbarossa.

Tiempo atrás, la actriz contó que durante el verano tuvo muchas propuestas de citas gracias a Tinder. Había comenzado una nueva relación, pero no duró mucho porque un tiempo después, el amor se rompió. “Ya no puedo contar más porque en el verano conté y se me pudrió todo. Ustedes son unos buchones (en referencia a la prensa). Se pinchó… así que no cuento más nada”, dijo durante una entrevista con Gente.

“Yo estoy en Tinder. Lo que pasa es que después me olvido de contestar. Estaba haciendo la temporada en Carlos Paz y Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi me lo abrieron. Yo no lo podía creer. Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico”, concluyó.

