Aduana desarticuló rulo de importación con barbijos. Foto: Aduana.

La Aduana denunció en la justicia penal económica operaciones de importación de mercaderías relacionadas a insumos médicos / sanitarios vinculados al COVID-19 (barbijos) y desarticuló una maniobra de sobrefacturación de importaciones por un monto cercano a los USD 4.000.000.

La operatoria irregular alcanza a cuatro empresas que mantenían vínculos societarios y comerciales, compartían domicilios, el proveedor de las mercaderías en China y despachante de aduanas.

Para el caso de los barbijos, utilizaron el Decreto N° 333/2020 (dictado en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19) para no pagar derechos de importación y así hacer mas rentable la maniobra irregular.

Además, en otro de los contenedores de las mismas empresas se descubrieron plaquetas de video para minar criptomonedas con una sobrefacturación del 800%.

Your browser does not support the video element.

Esta operación irregular conocida como “rulo de importaciones”, consiste en declarar el ingreso al país de mercadería a valores sensiblemente superiores a los reales, con el propósito de acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a precio oficial, para luego ser transferidos al exterior y, finalmente, convertirlos al valor del dólar financiero.

Por antecedentes de operaciones recientes se estima que el valor real de la mercadería importada ascendería a USD 563.000, mientras que el valor declarado en las operaciones investigadas fue de USD 4.120.000, es decir una sobrefacturación total estimada de un 730%.

“En la reunión de trabajo del gabinete económico coincidimos con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de AFIP, Carlos Castagneto, avanzar en transparentar las operaciones de comercio exterior y cuidar los dólares para la producción y el trabajo argentino”, dijo el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

La maniobra en detalle

Dos empresas del rubro textil declararon el ingreso al país de barbijos, al amparo de los beneficios del Decreto N° 333/2020 (dictado en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19) a valores muy superiores a los del mercado internacional e inclusive local.

De la investigación en Aduana se determinó que una de las empresas importadoras declaró un contenedor con 888.000 barbijos tipo KN-95, a un valor total de compra en China de USD 858.684, es decir, un valor unitario en origen de USD 0,967 por barbijo (pesos $ 130 cada uno), cuando paradójicamente el mismo producto se puede adquirir localmente en comercios minoristas a un precio unitario muy inferior. En total, se trata de 1,7 millones de barbijos sobrefacturados.

Además, en otro de los contenedores de las mismas empresas se descubrieron plaquetas de video para minar criptomonedas con una sobrefacturación del 800%. Son 300 plaquetas que se declararon productos de alta calidad y prestaciones técnicas a un valor unitario de USD 7.999, cuando en realidad -y a partir de un más profundo estudio- pudo determinarse que el valor unitario real es USD 990.

Aduana y la fiscalización masiva para las operaciones de triangulación

Aduana puso en práctica una fiscalización sistémica de importaciones con triangulación comercial de mercadería proveniente de China y refacturada desde Estados Unidos.

Dicha fiscalización abarca, en un primer esquema de trabajo, a 722 firmas importadoras que documentaron 13.640 operaciones de importación por un monto de U$S 1.254 millones.

Esta semana se enviaron los primeros 150 requerimientos a firmas que importaron mercadería de los siguientes rubros: computación (plaquetas de video y máquinas para minar criptomonedas), fertilizantes, químicos orgánicos, reactivos para COVID y teléfonos celulares, entre otros.

Si bien la triangulación no es una irregularidad en sí misma, la fiscalización masiva tiene como objetivo la detección de sobrefacturación de importaciones con el objetivo de hacerse de dólares al precio oficial de manera ilegal.

En esa línea, se analizarán los precios usuales del mercado de China, se cotejarán dichos precios con las bases de información a las que accede la Aduana por su Convenio de Cooperación con ese país y se los compulsará con los valores documentados por las firmas importadoras.

Complementariamente, se inició un cruce sistémico entre lo documentado ante la aduana argentina y lo declarado ante la aduana de Estados Unidos en operaciones provenientes de ese país. Dicha información es obtenida del intercambio de información existente entre ambas aduanas (la de nuestro país y la de Estados Unidos).

Adicionalmente, y con el objetivo de agilizar el cruce de información para operaciones futuras, se implementó la obligatoriedad de declarar en cada destinación de importación, el número de Documento de Exportación de Estados Unidos.

Noticias relacionadas