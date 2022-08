Ciudad paraguaya de Encarnación. Foto: Google Street View.

Un inusual hecho se dio en Paraguay cuando un sujeto de 24 años ingresó a un comercio con fines de robo. Ante la situación, la empleada del lugar le dio pesos argentinos, pero el delincuente los rechazó y se fue.

El hecho ocurrió en la localidad de Encarnación el jueves cuando el delincuente entró al local, se hizo pasar por un cliente, sacó un cuchillo y amenazó a la empleada.

En diálogo con el medio local Itapua Noticias, la víctima reveló: “Me pidió plata y yo lo que tenía eran pesos y se los dí. Entonces me dijo: ‘No, no, no quiero pesos’. Empecé a gritar y unos muchachos que estaban cerca vinieron corriendo y me ayudaron”.

Tras el hecho, el delincuente se escapó corriendo, pero a las pocas cuadras fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría 3° de Encarnación.

Video: Gentileza Itapua Noticias.

El joven fue identificado como Alberto F. de 24 años y las autoridades le secuestraron un cuchillo.

