Uruguay vivió horas de tensión y angustia. Un impresionante incendio se generó en un shopping de Punta del Este y como consecuencia del avance del fuego colapsó el techo de ese centro comercial.

El siniestro se generó el sábado a la madrugada por una presunta falla eléctrica en la panadería de Tienda Inglesa, pero los bomberos no lograron controlar las llamas y el peligro se desplazó a todo Punta Shopping, aunque hasta el momento no se reportaron heridos.

En las imágenes se ve cómo cae uno de los muros obligando a los bomberos a alejarse del lugar para buscar resguardo.

"Desde la madrugada del sábado los bomberos continúan trabajando incesantemente. Agradecemos la esforzada labor de todos ellos. El shopping permanecerá cerrado hasta próximo aviso, los mantendremos informados. Nuevamente, gracias por el cariño y apoyo", indicó el centro comercial en un comunicado.

En tanto, la Dirección Nacional de Bomberos informó que aún trabajan en el lugar: "Pese a los esfuerzos de varias dotaciones de bomberos, no se ha logrado frenar la propagación del fuego, que avanza por el shopping de Punta del Este. Hubo colapso parcial de una pared y techo".

El inicio el siniestro

El diario El País de Uruguay explicó que el fuego comenzó sobre las 4:00 de la madrugada de sábado.

De acuerdo a lo que informó Bomberos, sobre las 16:00 se logró frenar el avance de las llamas en el subsuelo, deteniendo la propagación al resto del shopping.

De todos modos luego volvió a extenderse y los bomberos trabajaron toda la noche y madrugada del domingo, sumando dotaciones de efectivos a esa tarea. Durante este domingo a la mañana continuaban con el trabajo, pero el fuego seguía fuera de control.

El comunicado de Bomberos indicó que las llamas afectaron además algunos vehículos ubicados en el subsuelo y colapsó una pared. Sobre el humo, se canalizó por todo el nivel del subsuelo hacia pisos superiores, por lo que debieron usar cilindros de aire comprimido para los equipos de protección respiratoria.

